"Street pooling" : qu'est-ce que cette pratique illégale et que risquent ceux qui s'y amusent ?

Aujourd'hui honnie, cette pratique a pourtant plus d'un siècle d'histoire derrière elle. Les premières traces de son existence nous font retourner à New York, lors de la canicule historique de 1896. Après des semaines d'une chaleur intense, la ville demanda l'ouverture des bouches à incendie pour nettoyer les rues débordant d'odeurs nauséabondes, encombrées par les détritus et des carcasses de chevaux, morts de chaud. Une fois les avenues débarrassées des immondices, les New-yorkais profitèrent des jets d'eau pour se rafraîchir. Les autorités n’intervinrent pas, car cette canicule fît à l'époque plusieurs centaines de morts.

Puis, l'ouverture des bouches s'est pérennisée à chaque forte chaleur dans les grandes villes américaines. Un phénomène appelé le street pooling, que l'on peut traduire par "piscine de rue". En 2007, la ville de New York s'est mise en tête de réguler cette pratique vielle d'un siècle. Plutôt que de l'interdire, les pompiers new-yorkais distribuent, depuis, des "bouchons de pulvérisation" aux habitants qui en font la demande. Placés sur la borne, ces bouchons laissent échapper des filets d'eau bien moins puissants que l'ouverture totale des vannes et permettent de se rafraîchir sans gaspiller trop d'eau ou se blesser sous la pression.