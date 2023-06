Canicule et animaux de compagnie : comment les protéger ?

Naturellement, les animaux recherchent la fraîcheur en se mettant à l'ombre, en s'étendant de tout leur long sur le carrelage ou en se cachant dans les endroits frais. Aidez-les en aménageant un espace pour eux dans le garage ou sur la terrasse si vos animaux vivent dehors. Pour ceux autorisés à entrer dans la maison, vous pouvez les laisser accéder aux espaces les plus frais (salle de bain…), ventilés ou climatisés.

Surtout, ne laissez pas votre animal de compagnie enfermé dans un espace clos, non aéré et en plein soleil comme la véranda ou tout véhicule stationné. On ne compte plus les animaux littéralement morts de chaud dans des voitures et quelques minutes suffisent, comme le rappelle la fondation 30 Millions d'Amis.

Bien souvent, le chat profite de la chaleur pour poursuivre son activité favorite (dormir) mais le chien reste plus actif. Afin d'éviter le fameux coup de chaud, faites-le jouer ou promener à l'ombre, si possible dans un lieu frais (parc ombragé, forêt…). On veille à protéger ses coussinets des surfaces brûlantes (bitume, sable, béton…) et à ne sortir qu'en début et fin de journée, quand la température est plus clémente.