Canicule : des mesures renforcées en Ehpad, 20 ans après 2003

"Chaque salarié a son rôle : l'homme d’entretien a instruction d’asperger les façades matin et soir. Les équipes du matin savent qu’elles doivent aérer de 5h à 8h, puis refermer fenêtres et volets entre 8h et 17h. C'est un ballet d’actions menées par tous", assure Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa, qui représente 1900 Ehpad privés lucratifs et associatifs. "Aide-soignantes et auxiliaires de vie s'occupent de la distribution d'eau", avec un code couleur. "Il existe aussi des verres connectés pour suivre la consommation d'eau des résidents", indique-t-elle. Autre méthode artisanale efficace, pratiquée dans les Ehpad ou ailleurs : placer des glaçons dans une bassine devant un ventilateur ou tremper les pieds dans une bassine d'eau fraîche.

Reste à savoir comment ces mesures seront appliquées dans les établissements, et si le personnel nécessaire à ces dispositifs sera déployé, dans un contexte de recrutement tendu. Le livre-enquête Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet, publié en février, a mis en cause des rationnements d'alimentation et de produits de santé dans les maisons de retraite du groupe privé Orpea.