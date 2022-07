Fortes chaleurs : chiens et chats souffrent-ils autant que nous ?

De manière assez naturelle, chats et chiens "vont diminuer leur activité". On observe aussi un halètement, chez le chien en particulier, pour évacuer de la vapeur et de la chaleur. Pour rafraîchir son animal de compagnie, il est possible de le mouiller, l’idée étant de "créer un processus d’évaporation". Pour autant, "vous risquez de vous casser les dents avec les chats, qui ne se laisseront généralement pas faire..." Des matous qui "ne font de toute façon pas grand-chose de leurs journées", note la docteure vétérinaire, "ils auront donc tendance à se poser dans un coin et à attendre". L’hyperventilation, avec la langue sortie, étant beaucoup plus rare chez les félins que chez les canidés, c’est un signal de vigilance à surveiller.

Notons enfin que toutes les races ne sont pas égales devant de fortes températures. "Dans le Sud, il est courant de tondre les chiens qui ont des poils très épais", fait remarquer Jasmine Chevallier, et il convient "de ne pas oublier que les animaux aussi peuvent attraper des coups de soleil !" L'attention est de mise, en particulier lorsqu’ils sont blancs. "Un élément à prendre en compte est la longueur du museau. Plus il est court, plus la capacité du chien à se ventiler diminue." Soyez ainsi vigilant si votre toutou a la face plate (une caractéristique des races dites brachycéphales). Le dernier conseil de la spécialiste ? "Méfiez-vous des pathologies qui entraînent des vomissements chez vos animaux : dans ces périodes de chaleur, ils deviennent d’autant plus sensibles à la déshydratation."