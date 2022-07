Gironde : un camion qui a pris feu à l'origine de l'incendie à La Teste-de-Buch

Durant la nuit de mardi à mercredi, environ 6.000 campeurs résidant à proximité de la dune du Pilat ont été évacués au parc des expositions de La-Teste-de-Buch. "Nous ne souhaitons pas qu'ils retournent dans leurs campings ce soir", a fait savoir la préfète. Selon elle, "l'enjeu est trop risqué", et les campeurs doivent rester dans l'endroit où ils ont été dirigés il y a quelques heures par sécurité.

"Cette nuit, ça ne sera pas possible et j'ai demandé que l'on soit très clair avec eux. Il faut qu'ils sachent, ils ont besoin de savoir. Et là, ils ne bougeront pas jusqu'à demain", a insisté la préfète. Un nouveau point sera fait jeudi pour voir si ces touristes peuvent ou non retourner dans les campings en fonction de la situation.