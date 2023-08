Cinq applications utiles pour surmonter la canicule

Enfin, si vous habitez dans la capitale, l’application mobile Extrema (iOS et Android) vous permet de localiser les îlots de fraicheur. Près d’un millier de lieux (piscine, bibliothèque, lieux climatisés, etc.) sont référencés sur une carte, avec les adresses et les horaires d’ouverture. Mieux encore, elle vous guide jusqu’à l’emplacement choisi en vous suggérant l’itinéraire le plus adéquat afin d'éviter les zones de chaleur.