Malgré les 41°C prévus samedi à Clisson, "il n'est pas question pour l'heure d'annuler le Hellfest"

"Nous avons un poste de commandement interservices qui est basé à côté du site dans le lycée public de Clisson. Là, entre 9 heures du matin et 3 heures du matin, tous les jours du festival, la mairie, les pompiers, le Samu, les gendarmes, la préfecture et l'Agence régional de Santé sont présents, parfois en distanciel. Deux points sont faits quotidiennement pour évaluer la situation : un à 11 heures du matin, l'autre à 19 heures. Au point de 11 heures ce matin, il a été décidé de renforcer les dispositifs préventifs de secours par l'organisateur et par les pompiers", explique Xavier Bonnet à TF1info.

Ce renforcement se traduit par la mise à disposition d'une salle polyvalente de 500m2, en limite du site, "fraîche" selon l'élu, "qui peut accueillir jusqu'à 500 festivaliers en cas de "coup de chaleur", et d'un gymnase si besoin. "Les pompiers ont, eux aussi, renforcés leur dispositif pour amener des capacités en eau pour rafraîchir les festivaliers sur toutes les scènes. Le site est déjà équipé. Pour la scène principale, l'organisateur avait déjà mis en place des lances à incendie fixe, manipulée par leurs agents. Il y a aussi de grands rideaux d'eau dans lesquels les gens peuvent passer pour s'arroser. Ils ont fait venir des brumisateurs et le ravitaillement en eau a été renforcé", poursuit l'élu.

Interrogé sur la consommation d'alcool sur le site, le maire se veut rassurant. "Je ne pense pas que la bière va couler autant à flot que les années précédentes. C'est certain, avec la chaleur, ils vont moins boire. Ils viennent tous avec des packs d'eau. Et pour la première fois, l'organisation a autorisé les festivaliers à venir avec des gourdes, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant pour des raisons de sécurité." Les douches du camping sont également mises à disposition de tous les festivaliers.

L'annulation du festival est-elle exclue pour demain ? "Non non non. Si un événement météo arrive, évidemment que la question se posera. Aujourd'hui, les dispositions prises permettent, avec un département pour l'heure en vigilance orange, de maintenir le festival. Si on venait à passer au rouge, nous verrons pour la suite", nuance le maire.