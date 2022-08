Quels gestes pour éviter les coups de chaleur à mon chien ?

Lorsque les températures sont trop hautes, on évite les sorties et les promenades, mais aussi les efforts et activités physiques. Les coups de chaleur se déclarent souvent lorsque le chien a fourni un effort trop intense notamment lorsque l'air ambiant est trop chaud et qu'il n'a pas suffisamment bu d'eau fraîche. Mieux vaut privilégier les matinées ou les soirées pour les balades et des lieux frais en attendant que le thermomètre affiche des températures raisonnables.