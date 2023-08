Canicule : pourquoi dormir avec un ventilateur n'est pas une bonne idée

Par ailleurs, il est recommandé d'éteindre son ventilateur la nuit. Au bout de plusieurs heures, celui-ci risque de dessécher vos yeux, votre gorge et vos sinus. En réaction, votre corps va alors produire un excès de mucus pour réhumidifier les fosses nasales. De ce fait, vous risquez de vous réveiller avec le nez bouché et des maux de tête. Par ailleurs, l'air du ventilateur entraîne une évaporation continue de la sueur. Par conséquent, la peau s'assèche plus vite et le risque de déshydratation est accru. Cela peut entraîner des crampes ou des contractions musculaires.