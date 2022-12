Cannabis : le Conseil d'État annule définitivement l'interdiction de la vente des fleurs de CBD

Après avoir été suspendue pendant moins d'un an, la mesure est finalement enterrée : le Conseil d'État a annulé définitivement, ce jeudi 29 décembre, l'arrêté du gouvernement interdisant la vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en cannabidiol (CBD), la molécule non psychotrope du cannabis. "Il n'est pas établi que la consommation des fleurs et feuilles de ces variétés de cannabis avec un faible taux de THC (tétrahydrocannabinol, principal composant psychoactif du cannabis, NDLR) comporterait des risques pour la santé publique", a expliqué la plus haute juridiction administrative dans sa décision.

Elle estime ainsi que "l’interdiction générale et absolue de commercialisation à l’état brut des feuilles et fleurs de cannabis à faible teneur de THC, c’est-à-dire sans propriétés stupéfiantes" est "disproportionnée", et la juge donc "illégale".