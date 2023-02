Cannabis : le maire de Bègles souhaite expérimenter sa légalisation

Dans un courrier rendu public ce vendredi 3 février, le maire, qui a fait part de sa "proposition de faire de Bègles un territoire d’expérimentation nationale pour la culture, la vente et la consommation du cannabis récréatif", note également le caractère répressif de l’État français à l’encontre des cultivateurs et des consommateurs de cannabis.

"La France est l'un des pays les plus répressifs au monde vis-à-vis des stupéfiants, avec une écrasante majorité de procès concernant de petits vendeurs de cannabis, contribuant ainsi fortement à l'engorgement des tribunaux et prisons françaises, sans incidence sur la prévalence de la consommation", écrit Clément Rossignol Puech, en ajoutant que l’État, à différentes échelles, assiste "de manière impuissante à la banalisation du cannabis chez les jeunes et à la détérioration de la sécurité" dans certains quartiers en raison des trafics de stupéfiants.