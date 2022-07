Capsule temporelle, job dating inversé... Les 5 vidéos étonnantes du JT de TF1 cette semaine

Dans la commune bretonne de Loudéac, d'anciens élèves d'une école primaire se sont retrouvés pour ouvrir ensemble une boîte dans laquelle ils avaient enfermé des lettres 22 ans plus tôt. Leurs rêves d'enfants ont-ils été exaucés ? Regardez la vidéo en tête de cet article pour découvrir l'ouverture de cette capsule temporelle et les retrouvailles, émues et joyeuses, de ces désormais trentenaires.