Carburant à prix coûtant : cette opération sera-t-elle interdite par la loi Climat ?

Le pouvoir d'achat est l'un des sujets de préoccupation des Français. Et donc, celui des grandes enseignes. Or, selon Michel-Edouard Leclerc, la loi Climat appliquée à partir du 22 août empêchera ses magasins de proposer une offre intéressante pour le porte-monnaie de ses clients : le carburant à prix coûtant. Invité ce jeudi 19 mai, le patron des supermarchés a affirmé que ce "cadeau" fait aux consommateurs devra prendre fin, car il n'aura "plus le droit" de l'offrir à cause de "la loi Climat". "Même s'il y a l'urgence écologique, je pense qu'il faut laisser des gens comme nous vendre des carburants moins chers, et de pouvoir le dire", a-t-il expliqué au micro de France 2. Mais cette opération commerciale sera-t-elle réellement interdite ?