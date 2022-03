Carburants : pourquoi les prix à la pompe augmentent-ils si vite ?

Les distributeurs achètent ces produits finis et non directement les barils de pétrole brut : une tonne de gasoil raffiné hors coûts de fret grimpait sur le marché de Rotterdam à plus de 1300 dollars lundi 7 mars, contre 1077 vendredi et 715 dollars à la fin de l'année 2021, relève BFM Business. En trois mois, l'indice a donc flambé de 80%.

Selon les analyses menées par la Banque de France, il faut compter une semaine pour que l’augmentation du tarif de l’essence ou du gazole commence à être ressentie à la pompe, "à partir des prix établis à la Bourse de Rotterdam", précise le spécialiste. Cette répercussion "est complètement intégrée au bout de 20 jours". C'est surtout le gazole qui fait les frais de cette hausse vertigineuse, dépassant même le Sans Plomb 95. Il est en effet plus cher à raffiner et la France reste "championne de sa consommation, à cause d'un grand parc de véhicules diesel" : "Comme on est en sous-capacité de production par rapport à nos besoins, on est obligé de l'importer", explique Carine Sebi.

À cela s'ajoute d'autres éléments pour expliquer une hausse si rapide du tarif à la pompe. Le coût du transport peut aussi entrer en ligne de compte, à l'heure où les pays européens tentent de réduire leur dépendance au pétrole russe, Joe Biden ayant même décrété un embargo ce mardi. "La Russie est le premier pays exportateur, ex æquo avec l'Arabie Saoudite, donc si les pays n'achètent plus son pétrole, cela entraîne une pénurie et donc la hausse du prix du brut", décrypte Carine Sebi.

Importer du pétrole d'ailleurs peut aussi faire grimper les tarifs. "Les acheteurs peuvent avoir à faire venir du pétrole sur de plus longue distance", explique Patrice Geoffron. "Mais ce n’est pas déterminant." Il convient aussi souligner l'effondrement de l'euro par rapport au dollar. "Aujourd'hui, toutes les négociations se font en dollar donc, avec un euro plus faible, le coût de l'essence et du gazole sur le marché de Rotterdam augmente", ajoute Carine Sebi.