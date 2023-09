Carburants : des prix très élevés à la pompe en raison de hausses de taxes depuis cinq ans ?

Depuis plus d'un an, le Rassemblement national milite pour que les taxes sur les carburants diminuent. Une position défendue par Marine Le Pen avant la présidentielle et que le parti dirigé par Jordan Bardella met toujours sur la table.

Conseiller régional et membre du Conseil national du RN, Aleksandar Nikolic a avancé un chiffre parlant pour défendre cette proposition : "Sur un litre de carburant, on est à 1,25 euro de taxes", note-t-il, alors même que ce montant était de "1 euro il y a cinq ans."