Violences sexuelles dans l'Église : ce que l'on sait sur l'affaire Ricard

À plusieurs années. Le cardinal Jean-Pierre Ricard a en effet avoué, via un message lu lundi par le président de l'épiscopat à l'assemblée plénière de Lourdes, avoir eu, lorsqu'il était curé il y a 35 ans, une conduite "répréhensible avec une jeune fille de 14 ans" à Marseille. Selon un communiqué du parquet de la ville, diffusé ce mardi, il aurait expliqué à l'actuel évêque de Nice avoir embrassé "il y a plus de 40 ans" la fille d'un couple "dont il aurait célébré plus tard le mariage religieux."