CARTE - Manifestations des agriculteurs : où se situent les principaux points de blocage ?

Depuis plusieurs jours, la grogne des agriculteurs, qui revendiquent notamment de meilleurs salaires, monte en France. Débuté en Occitanie, le mouvement s'étend progressivement au reste de l'Hexagone, avec de premiers blocages importants dans la Drôme. On fait le point.

La grogne se fait de plus en plus forte. Révoltés face à des salaires qui ne leur permettent souvent plus de joindre les deux bouts, les agriculteurs français manifestent pour obtenir de meilleures conditions de travail. Débuté jeudi 18 janvier, le mouvement a rapidement pris de l'ampleur, signe d'un ras-le-bol généralisé. D'abord concentré en Occitanie, à commencer par les alentours de Toulouse, il s'exporte vers l'est de la France. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a réclamé au gouvernement une série d'"actes précis dans la semaine", sans quoi les blocages se poursuivront. "On lui a dit qu'on ne se contenterait pas de mots", a-t-il lancé après un échange avec le Premier ministre Gabriel Attal.

L'A64 perturbée en plusieurs points

Plusieurs dizaines d'agriculteurs bloquent l'autoroute A64, au niveau des communes haut-garonnaises de Carbonne et de Saint-Martory, depuis jeudi. Des perturbations sont également en cours vers les sorties n°12 Tarbes Ouest, n°13 Tarbes Est, n°15 Capvern, n°16 Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, indique Vinci Autoroutes sur son site internet. Les deux échangeurs d'Agen (Lot-et-Garonne) sont également concernés.

La difficile traversée du secteur de Montauban

Toujours dans la région toulousaine, l'A20 est "complètement coupée au nord de Montauban en direction de Cahors", révèle France Bleu. Les échangeurs 59 à 62 sont touchés, précise Vinci Autoroutes. "La situation est inchangée depuis hier", annonce la préfecture, qui appelle à "bien respecter les déviations mises en place". Concrètement, "la sortie est obligatoire à Caussade (n°59) dans le sens nord > sud, puis RD820 puis reprise de l'autoroute à ZI Nord (n°61)" et à "ZI Nord (n°61) dans le sens sud > nord puis RD820 et reprise de l'autoroute à Cahors-Sud (n°58)". Par ailleurs, la rocade de Montauban (Tarn-et-Garonne) a, elle, été largement perturbée au cours de la journée de lundi.

De même, l'A62, qui relie Toulouse à Bordeaux, connaît des blocages au niveau des sorties de Castelsarrasin (n°9) et Valence d'Agen (n°8). La sortie est "obligatoire à Castelsarrasin dans le sens Toulouse > Bordeaux, puis RD12 via Saint-Aignan, Castelmayran, Auvillar, Molières, Donzac, Dunes, puis Caudecoste" et "la circulation des véhicules de plus de sept tonnes est interdite sur le pont Napoléon de Moissac", indique la préfecture.

L'accès à la centrale nucléaire de Golfech est également délicat.

Crise des agriculteurs : les points de blocages en France - LCI

Retour à la normale dans les environs de Perpignan

Les agriculteurs ont organisé une grande manifestation dans le secteur de Perpignan (Pyrénées-Orientales), bloquant le péage sud puis l’autoroute A9. Après plusieurs heures, la situation est progressivement revenue à la normale.

L'A63 coupée à Bayonne

"L'Axe A63 est bloqué dans les 2 sens entre Bayonne et Bordeaux au niveau du pont de l'Adour / Hubert-Touya à Bayonne", indique le préfet des Pyrénées-Atlantiques mardi. De ce fait, des dispositifs de déviation sont mis en place pour les poids lourds. "La déviation (pour tous les véhicules) est fortement conseillée par l’A65 pour circuler sur l’axe Bordeaux–l’Espagne (Nord-Sud et Sud-Nord)", ajoutent les autorités.

Accident mortel en Ariège, blocages en Occitanie

Une femme est décédée mardi matin et deux autres personnes sont gravement blessées après un accident sur l'un des points de blocage sur la RN20 en Ariège. Les blocages ont été levés dans le département, a annoncé en fin de matinée le préfet de l'Ariège.

Toujours en Occitanie, un blocage complet de la RN88 a été constaté entre les échangeurs 13 et 14. Les agriculteurs prévoyaient un filtrage de la zone commerciale des Portes d’Albi. Les agriculteurs comptaient bloquer totalement de la rocade avec une centaine de tracteurs. Une action prévue pour au moins 24 heures.

L'A7 partiellement coupée

Depuis ce mardi, l'A7 est devenu l'autre point chaud de ces manifestations. En direction de Marseille et de Lyon, la circulation "est actuellement interrompue entre Chanas et Valence Sud en raison de mouvements sociaux. Par conséquent, les réseaux secondaires sont extrêmement saturés, à l’instar de la Nationale 7. Il est demandé aux automobilistes d'éviter ce secteur", renseigne la préfecture de la Drôme.

"Une vingtaine de tracteurs d’agriculteurs bloquent la circulation dans les deux sens à hauteur d’Albon", expliquent encore les représentants locaux de l'État. "Dans le sens sud >nord, sortie obligatoire à Valence Sud et déviation par l'A49 Grenoble pour accéder à Lyon.️ Dans le sens nord > sud, sortie obligatoire à Chanas et Déviations sur N7 et N86", détaillent-ils encore. Au vu des difficultés, le terre-plein central a été ouvert pour permettre à certains poids lourds de "faire demi-tour".

Mobilisation dans le Grand-Est mercredi

Après une réunion organisée lundi soir, la FDSEA 67 a annoncé une mobilisation à partir de mercredi : un blocage de l'A4 dans Strasbourg, au niveau du Marché-Gare, avec près de 500 tracteurs. Ce blocage doit durer jusqu'à jeudi soir.