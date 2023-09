Cas mortel de botulisme à Bordeaux : quel état des lieux en France ?

Il s’agit, dans la majorité des foyers, de botulisme alimentaire lié à la consommation de conserves familiales, mais aussi de produits artisanaux ou de la grande distribution n’ayant pas subi de processus poussé de stérilisation : salaisons, charcuteries ou encore conserves d’origines familiale ou artisanale. C'est ce qu'il s'est passé à Bordeaux : une inspection de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) ayant confirmé un "défaut de fabrication" des conserves de sardines dans le restaurant en question.

D'autres formes de botulisme (infantile, due à la colonisation de l'intestin par C. botulinum ou par blessure, consécutive à la contamination d’une plaie par C. botulinum c) sont plus rares.