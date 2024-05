Cataracte chez le chien : comment réagir face à cette affection oculaire très courante

En voilant le cristallin de l'œil, la cataracte conduit plus ou moins vite à la cécité du chien. La vieillesse, la génétique et certaines maladies favorisent son apparition. Cette affection oculaire très courante se soigne facilement dans de nombreux cas.

Un changement d'aspect des yeux, avec la formation d'un voile bleuté et laiteux, est souvent un signe de formation de cataracte. Elle se développe chez les chiens comme chez les humains et d'autres espèces animales. Symptômes, causes, conséquences, traitement ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur la cataracte canine.

Qu'est-ce que la cataracte ?

La cataracte est une opacification du cristallin. Lentille ronde et convexe, le cristallin fait converger la lumière sur la rétine avant que celle-ci transmette les images perçues au cerveau via le nerf optique. Il est donc indispensable à la mise au point de l'image et à la focalisation adaptée à la distance entre l'œil et l'objet regardé. Normalement transparent, il devient progressivement opaque lorsque les protéines qui le composent se modifient en formant des corps amyloïdes insolubles. Le phénomène est similaire chez le chien et chez les humains. En s'opacifiant, le cristallin prend un aspect voilé bleuté puis laiteux. Il altère la vision et conduit finalement à la cécité.

Quelles sont les principales causes de la cataracte canine ?

La vieillesse de l'animal est la première cause de cataracte. À partir de sept ou huit ans, le risque de développement de la maladie oculaire augmente sensiblement, même si tous les chiens ne la contracteront pas. Vient ensuite la prédisposition génétique. Sans distinction de gabarit ou de longévité, certaines races de chiens sont plus enclines à développer de la cataracte que les autres : Caniche, Cavalier King Charles, Bouledogue français, Labrador, Golden Retriever, Yorkshire, Épagneul, Cocker, Beauceron, Berger allemand… Dans les deux cas, elle apparaît graduellement.

La cataracte fait aussi partie des symptômes caractéristiques du diabète, mais son avancée est alors bien plus rapide. Enfin, un choc, un accident ou une infection oculaire peuvent entraîner la formation de cataracte. Si les yeux de votre chien se voilent avec des reflets bizarres, bleus ou blancs, prenez rapidement rendez-vous avec votre vétérinaire !

Les conséquences de la cataracte chez le chien

Comme chez les humains, la cataracte canine altère durablement la vision. Le chien peut s'en trouver désorienté, hésitant dans ses mouvements, avec des difficultés à appréhender les obstacles, les dénivelés et les distances. Ce changement, surtout lorsqu'il est rapide, est très déstabilisant et peut conduire votre toutou à la dépression et/ou à l'agressivité défensive. Moins capable de discerner son environnement, il peut se sentir menacé par un simple objet du quotidien et attaquer inopinément. Cependant, le chien a la capacité de compenser la baisse de la vue par d'autres sens. L'ouïe et l'odorat l'aident alors à se repérer dans l'espace, à se diriger et à conserver une vie presque normale.

Comment traiter la cataracte du chien ?

La cataracte n'est pas une fatalité et peut s'opérer pour retirer le cristallin opaque, qu'on remplace par un implant transparent. Toutefois, la chirurgie oculaire requiert une anesthésie générale et le rapport bénéfice/risque est alors mesuré. Sûr et très efficace chez le jeune chien (ou le chien diabétique), l'acte médical soulève une question pour un animal âgé. Néanmoins, le phénomène peut être ralenti chez ce dernier par la prescription de compléments alimentaires, destinés à accompagner la fin de vie de votre compagnon à quatre pattes dans les meilleures dispositions possibles.