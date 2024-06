Quelles que soient son origine et sa forme, le sel est connu pour ses propriétés désodorisantes. Plutôt que de se tourner vers des sprays anti-odeurs pour éradiquer les mauvaises odeurs de vos chaussures, utilisez ce condiment. Vous n’aurez qu’à déposer une cuillère à soupe de gros sel dans le fond de vos chaussures durant six heures.

Réputé pour son efficacité contre les taches, le sel semble avoir d’autres atouts. Saviez-vous que vous pouvez l’utiliser comme déodorant, notamment pour vos pieds ? Même si les beaux jours arrivent doucement, nombreux sont ceux qui ne sortiront pas de sitôt les nu-pieds, mais resteront bel et bien en baskets. Et qui dit chaussures fermées, dit… transpiration, plus ou moins odorante. Alors, au lieu de passer ses souliers en machine ou d’acheter une multitude de sprays désodorisants pour vos tennis, pourquoi ne pas vous servir de ce que vous possédez déjà ?

Gare aux brûlures et à l’eczéma

Le sel d’aluminium, le sel de l’Himalaya, le gros sel… Quelle que soit son origine ou sa forme, ce condiment a de réelles propriétés désodorisantes grâce à leur forte teneur en chlorure de sodium. Comme en témoigne spécialement le sel d’aluminium, qui est utilisé dans tous les cosmétiques anti-transpirants. Nul doute donc qu’il est entièrement possible de vous servir de votre sel de table pour ôter les mauvaises odeurs de vos chaussures. Vous n’aurez qu’à déposer une cuillère à soupe de gros sel dans votre soulier et à patienter minimum six heures avant d’enlever le surplus qui n’a pas été absorbé par les semelles. Cependant, il n’est pas recommandé de frotter du sel sur notre peau directement, sous peine de brûlures, voire d’eczéma.

Pour cette technique, il est préférable de privilégier du gros sel ou du sel dit "normal" (fin), puisque ce sont ces deux derniers qui contiennent le plus de chlorure de sodium et ont donc le plus de propriétés désodorisantes (entre 94 et 99%). Le sel de l’Himalaya, lui, n’en contient "que" 87%, selon un avis de l’Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire (Anses).

La lavande ou les sachets de thé comme alternative

D’autres astuces existent pour venir à bout des mauvaises odeurs dans vos chaussures. Bien que le sel soit la solution la plus simple, vous pouvez également saupoudrer le fond de vos baskets avec du bicarbonate de soude. Il est aussi possible de déposer un sachet de thé, des brins de lavande ou des zestes d’agrumes (citron, orange, etc.) sur vos semelles. Toutes ces techniques permettent aussi d’éliminer les odeurs désagréables de vos chaussures.