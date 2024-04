Ce qu'il faut absolument savoir pour bien nourrir une tortue d'eau

La tortue aquatique est carnivore à tendance omnivore. Dans la nature, elle se nourrit d'insectes, de larves, de petits poissons et crustacés, complétés d'algues et de végétaux. En captivité, il est essentiel de respecter son régime alimentaire afin d'assurer le bien-être de la tortue d'eau.

En adoptant une tortue aquatique, vous devrez tout apprendre de ses besoins alimentaires. Que lui donner à manger ? À quelle fréquence et en quelle quantité ? Si vous n'optez pas pour les granulés pour tortues d'eau disponibles en animalerie et dans les enseignes spécialisées, voici comment nourrir votre tortue aquatique.

Tortue d'eau : carnivore ou omnivore ?

Le régime alimentaire de la tortue d'eau varie selon les espèces. Par exemple, la tortue à ventre rouge (Emydura subglobosa) est essentiellement carnivore, tout comme la tortue à cou caché d'Afrique (Pelomedusa subrufa). En revanche, l'Émyde à cou rayé (Mauremys sinensis), la Cinosterne carénée (Sternotherus carinatus) ou la tortue de boue rayée (Kinosternon baurii) ont des tendances omnivores. Cependant, ce n'est pas parce qu'elles mangent de la viande et des végétaux qu'elles doivent consommer une nourriture humaine, car elle serait inappropriée, voire dangereuse pour le petit reptile. Enfin, les espèces marines sont souvent herbivores, mais elles sont protégées et il est donc interdit d'en élever en captivité sans autorisation spécifique.

Quelle nourriture carnée donner à ma tortue aquatique ?

En fonction du régime alimentaire de votre tortue, vous pourrez lui servir de la nourriture sèche et/ou de la nourriture fraîche. Sous forme de granulés, la première contient les protéines animales nécessaires au bon développement de la tortue (petits mollusques et crustacés : krill, grammare). Côté frais, votre tortue aquatique raffole de certains poissons à lui donner crus en petits morceaux (cabillaud, saumon, colin, truite, anguille, lotte, sole, maquereau…), de fruits de mer et crustacés, d'insectes adultes ou de larves d'insectes, de lombrics, limaces et escargots… Le foie cru de volaille, de veau ou de porc constitue également une importante source de vitamine A. En revanche, certains poissons sont à bannir de son alimentation, en raison de la thiaminase (une enzyme) qu'ils contiennent, comme le thon, le hareng, la sardine, l'anchois, la carpe ou les moules.

Quels végétaux donner à ma tortue d'eau ?

Si votre tortue aquatique est omnivore, donnez-lui également des végétaux à chaque repas, avec le ratio ⅔ de protéines animales et ⅓ de végétaux. Elle consomme volontiers certains légumes (laitue, carotte, concombre, chou frisé, endive, blette…), fruits (baies rouges, melon, pomme, poire…) et herbes (cresson, mâche, luzerne, pissenlit, trèfle, ortie, fanes de navet ou de radis, lentilles d'eau, laitue d'eau…).

La quantité et la fréquence de nourrissage d'une tortue aquatique

Les vétérinaires considèrent qu'une jeune tortue doit manger 10 % de son poids quotidiennement, répartis en trois prises journalières. La tortue adulte se contente de 5 % de son poids tous les deux à trois jours. Il est important de veiller à respecter les doses, car la tortue est gourmande, elle mange tant qu'il y a de la nourriture disponible.

Enfin, n'oubliez pas de mettre à disposition de la tortue d'eau une source de calcium sous la forme d'un bloc ou d'un os de seiche ! Vous devrez aussi nettoyer souvent le bassin afin d'éviter la contamination de l'eau par les résidus d'aliments.