Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un Beagle

Le Beagle est un chien de chasse réputé pour ses nombreuses qualités. Affectueux, il devient un vrai membre de la famille. Une solide éducation est néanmoins obligatoire face à son caractère bien trempé.

Si vous avez le projet d'adopter un chien et souhaitez un compagnon dynamique, affectueux et fidèle, le Beagle est fait pour vous ! D'origine franco-britannique, ce chien de taille moyenne séduit les Européens et les Nord-Américains depuis le XIXᵉ siècle. Nous détaillons ses qualités et défauts pour définir son caractère et son comportement général (il y a toujours des exceptions).

Le Beagle : un chasseur très intelligent au caractère affectueux

Le Beagle est un chien de chasse, doté d'un excellent odorat lui permettant de pister sur de longues distances et débusquer les proies jusque dans leur terrier. Les lapins et les lièvres sont ses proies de prédilection. Au-delà de ce travail pour lequel il a été sélectionné génération après génération, le Beagle est fait pour vivre en famille à la campagne. Il peut cependant se contenter d'une vie urbaine en appartement.

Plutôt trapu et solidement musclé malgré sa morphologie moyenne, il a besoin d'espace pour se dépenser, surtout s'il ne chasse pas. Entre les promenades et les jeux, vous devrez lui consacrer plusieurs temps longs chaque jour, indispensables à son épanouissement et à sa bonne santé. C'est un animal sportif et infatigable, très intelligent. Les parcours d'agilité sont donc faits pour lui.

De nature affectueuse, ce chien de race adore les enfants dont il partage volontiers les jeux. Il s'entend bien avec les autres animaux de compagnie, particulièrement avec d'autres Beagles. Pour qu'il soit heureux, rien de plus simple : des compagnons et de l'activité ! Confiant, il ne craint pas les humains et sait se montrer accueillant, parfois un peu trop… S'il est un excellent chien d'alerte, il n'est pas le meilleur gardien, plus enclin à faire la fête aux étrangers qu'à défendre son foyer.

Les qualités et défauts du Beagle : pourquoi bien l'éduquer ?

Comme de nombreuses autres races fidèles et affectueuses, le Beagle ne supporte pas la solitude. L'adopter vous engage donc à partager beaucoup de temps avec lui au quotidien sur le long terme, car il vit douze à quinze ans.

Par ailleurs, ce chien est prédisposé à l'embonpoint, voire à l'obésité. Très gourmand et sujet à la gloutonnerie, il peut réclamer et avaler de grandes quantités de nourriture sans savoir s'arrêter. Cela peut même le rendre voleur. Une solide éducation s'impose donc autour de ses repas, qu'il faut réglementer dès l'adoption du chiot. Il a d'autant plus besoin d'exercice quotidien tout au long de sa vie pour maîtriser son poids, surtout s'il n'a pas un accès libre à l'extérieur.

Par ailleurs, le Beagle est réputé pour son caractère têtu. Si vous n'imposez pas immédiatement votre rôle de maître, il prendra le dessus et vous mènera à la baguette. Encore une fois, une éducation très ferme est indispensable dès son plus jeune âge. C'est également un chien fugueur qui n'hésite pas à sauter une clôture trop basse. En promenade, il faut garder l'œil dessus, car son instinct naturel de chasseur peut l'entraîner à la poursuite d'une proie.

Enfin, son pelage court est facile à entretenir : un brossage hebdomadaire suffit à éliminer les poils morts et les poussières. Seules ses oreilles tombantes, prédisposées aux otites, doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un nettoyage minutieux tous les mois.