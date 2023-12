Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chat Maine Coon

Plus de 26 660 Maine Coons ont été enregistrés au LOOF en 2022, faisant de lui la race de chats la plus prisée par les Français. Très facile à vivre, cette race de chats majestueuse nécessite énormément d’attention de votre part. Le poids moyen du Maine Coon est entre 7 et 10 kg.

Au vu du nombre de pedigrees, le Maine Coon, originaire de l’État du Maine aux États-Unis, est la race de chats la plus prisée en France. Le LOOF, le Livre officiel des origines félines, seul habilité par le ministère de l'Agriculture à délivrer les pedigrees des chats de race sur le territoire national, en dénombrait 26 661 en 2022, contre 15 646 en 2019.

Mais plus que pour n’importe quel autre animal ou race de chats, il est nécessaire d’être suffisamment renseigné sur eux pour en adopter un. Voici donc les cinq informations à connaître avant d’acheter un Maine Coon.

Quel est le caractère et le comportement du chat Maine Coon ?

Tout d’abord, sachez qu’il gère très mal la solitude. Contrairement à de nombreuses races de chats qui peuvent largement se passer de leur maître durant des heures, le Maine Coon, lui, préfère être entouré en permanence. Lorsqu’il se retrouve seul, il peut très rapidement s’ennuyer ou être triste. Extrêmement affectueux, il fait partie des races de chats les plus chaleureuses. Avec son caractère doux, joyeux et pacifique, sans aucune once d’agressivité, il fait également preuve d’une grande fidélité.

Afin de supporter son fort gabarit qui peut facilement atteindre le mètre de longueur, le Maine Coon a été conçu avec une musculature robuste et très présente. Pour s’entretenir correctement, il a alors besoin de multiplier les efforts et activités sportives et de se dépenser de façon quotidienne. Par ses origines croisées entre les chats indigènes et ceux à poils longs, il a aussi gardé de véritables instincts de chasseur. Ce caractère est surtout à prendre en compte lorsque le Maine Coon vit dans une maison avec un jardin, puisqu’il s'amusera à chasser les tout petits animaux qu'il trouvera. A contrario, une fois rentré à l’intérieur, il redeviendra totalement calme.

Les qualités et les défauts du chat Main Coon

Mais être propriétaire d’un Maine Coon n’a pas que des avantages. Surnommé « le Doux géant », il est le plus gros chat domestique en Occident et peut être gênant par sa taille. Un détail qui n’est pas à négliger, notamment si vous manquez de place.

S’il ne fait pas suffisamment d’effort physique, le Maine Coon peut facilement prendre du poids et traîner un certain embonpoint. Il est donc primordial de surveiller son alimentation de très près, et de réaliser des bilans médicaux pour adapter au mieux sa nourriture selon son poids, son âge, sa masse et ses exercices. Pour savoir si votre animal est en surpoids, mieux vaut connaître le poids idéal de cette race, qui évolue entre 7 à 10 kg. Un beau bébé ! En cas de doute, consultez le vétérinaire une à deux fois par an pour un examen général et pour détecter d'éventuels problèmes de santé. Soyez, de votre côté, régulièrement attentif à son comportement, à ses selles ou à l'expulsion éventuelle de boules de poils, ce qui peut être évité avec l'utilisation de malt de chat qui permet leur élimination.

Enfin, point à ne pas négliger : le budget pour acquérir un Maine Coon. Le prix varie en fonction de son sexe, du pedigree des parents, de la conformité aux standards de la race, etc. Pour un mâle, comptez entre 450 et 1 700 euros, et entre 500 et 1 700 euros pour une femelle. Pour autant, l'éducation de ce chat reste très simple. À la fois doux et sauvage, le Maine Coon possède de grandes qualités. Avide de caresses, il va ronronner plutôt que miauler. Très facile à éduquer, le Maine Coon doit être habitué aux autres animaux dès son plus jeune âge et reste une race qui adore les enfants.