Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chat Persan

Le chat Persan est l'un des chats préférés des Français. On l'aime pour son caractère doux et affectueux, son calme olympien et sa beauté. Ce chat luxueux n'est pas aussi placide qu'il n'y paraît et a du caractère.

La fourrure angora du Persan vous fait craquer et vous envisagez d'en adopter un ? Il faut dire que ce chat de salon a tout pour plaire. On a fait le tour de ses qualités et défauts afin d'en apprendre plus sur le chat Persan.

Le Persan : un chat somptueux au caractère doux et agréable à vivre

Les origines du chat Persan font encore débat aujourd'hui. On lui prête des origines de la Perse antique (l'Iran actuel), à laquelle il doit son nom, et plus généralement du Moyen-Orient. Il pourrait aussi être un descendant des chats sibériens de la Russie boréale. Nous avons en tout cas la certitude que ce chat a été valorisé dès le XVIIIᵉ siècle pour sa beauté et son calme nonchalant, deux qualités appréciées dans les salons mondains et royaux des cours d'Europe de l'époque. D'après la fiche technique du LOOF (Livre Officiel des Origines Félines), le Persan d'aujourd'hui est issu d'un croisement entre le chat angora et le British Shorthair, réalisé en Angleterre durant la seconde moitié du XIXᵉ. L'association des caractères de ces deux races a donné un chat très doux et calme qui s'adapte fort bien à la vie en intérieur et à la compagnie des humains. C'est le chat de salon par excellence, aujourd'hui bien représenté dans le monde et en France. En 2022, l'Hexagone comptait 163 080 chats Persans inscrits au LOOF et enregistrés à l'I-CAD, selon le Baromètre 2023 du registre national d'identification.

Bien que doté d'une puissante musculature et d'une taille moyenne, le Persan se contente de la nourriture servie par ses maîtres et n'est pas vraiment attiré par la chasse. Elle demanderait trop d'effort alors que le félin préfère nettement faire la sieste, si possible en hauteur et sur un coussin moelleux. Ce n'est donc pas le chat le plus actif et joueur, ce qui peut décevoir les enfants en attente d'interactions avec leur compagnon à quatre pattes. Toutefois, sa douceur fait de lui une vraie peluche, en tout cas tant qu'il le veut bien et qu'il a ses moments de tranquillité lorsqu'il le désire.

Les qualités et les défauts du Persan : pourquoi bien l'éduquer ?

Si on ne peut contrer le caractère naturel du Persan et le transformer en chasseur chevronné et dynamique, multiplier les interactions dès son plus jeune âge permet de le rendre plus actif. Sélectionné génération après génération, il a un peu perdu ses instincts au profit d'une préciosité suffisante et hautaine. S'il n'est pas correctement et fermement éduqué, avec des règles strictes, le Persan peut devenir un petit roi tyrannique. Il sait rendre l'affection qu'on lui témoigne et apprécie particulièrement les caresses, mais il déteste la solitude. C'est un chat qui peut déprimer s'il se sent délaissé.

Par ailleurs, le Persan a besoin d'être quotidiennement entretenu. Sa magnifique fourrure touffue doit être brossée et démêlée tous les jours afin de prévenir l'apparition de nœuds. Comme il aime qu'on s'occupe de lui, ces moments partagés avec votre félin seront privilégiés et renforceront l'affection mutuelle.

Un autre trait physique caractéristique du Persan doit être pris en compte avant de l'adopter. Avec sa face écrasée (sur laquelle les éleveurs ont fini par revenir au profit de félins moins épatés), ce chat brachycéphale est prédisposé aux difficultés respiratoires. L'étude menée par le Royal Veterinary College de Londres a également mis en avant son risque élevé de maladies rénales et de cancers, premières causes de mortalité du Persan. Il a donc une espérance de vie relativement courte pour un chat domestique : 13,5 ans en moyenne.