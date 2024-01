Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chat Siamois

Avec ses yeux bleus et sa robe claire aux extrémités foncées, le Siamois se reconnaît entre mille. Très actif et communicatif, ce chat est un compagnon idéal pour toute la famille. Il a un grand besoin d'attention et n'hésite pas à le rappeler à ses maîtres.

Même s'il y a toujours des exceptions, le chat siamois est un félin bien particulier qui ne convient pas à tout le monde. Son caractère s'adaptera-t-il au vôtre ? Découvrez-le avec les caractéristiques, les qualités et les défauts du Siamois !

Le Siamois : un beau chat très actif

Originaire du Siam, l'actuelle Thaïlande, le Siamois est une race ancienne qui tenait compagnie aux grands souverains. D'après le Livre Officiel des Origines Félines (LOOF), il aurait été ramené en Grande-Bretagne par l'ambassadeur britannique Owen Gould au milieu du XIXᵉ siècle. Fort de son succès, ce chat au physique inimitable a ensuite franchi l'Atlantique pour s'installer aux États-Unis où il est toujours très apprécié. En France, il figure dans le top cinq des races les plus représentées au registre national de l'I-CAD selon le Baromètre 2023. Avec la sélection génétique, son apparence a légèrement évolué afin de renforcer ses caractéristiques distinctives : une tête en triangle prolongée par des grandes oreilles, un corps fin et élancé, des extrémités plus sombres que la robe, des yeux d'un bleu intense.

Mais le physique ne fait pas tout chez le Siamois : le félin est presque hyperactif. S'il s'adapte aussi bien à la vie en appartement qu'en maison avec jardin, il a un réel besoin de se dépenser tous les jours. Adultes et enfants qui souhaitent un chat interactif avec lequel partager leur vie seront séduits par le caractère joueur et dynamique du Siamois. Il adore les parcours d'agilité, les grands arbres à chats et tout ce qu'il peut faire rouler et poursuivre dans de longues parties de chasse endiablées. Il aime aussi se promener à l'extérieur.

Les qualités et défauts du Siamois : un chat bavard qui sait ce qu'il veut

Tous les propriétaires de Siamois le savent : le félin sait communiquer et se faire comprendre. Il a la réputation d'être particulièrement bavard. Si vous recherchez un compagnon à quatre pattes calme et discret, privilégiez une autre race, car les miaulements rauques du Siamois ne passent pas inaperçus…

Très affectueux avec ses gardiens, le Siamois peut être exclusif et jaloux s'il n'est pas correctement éduqué. Il faut dire qu'il est en recherche constante d'activité et d'interaction et qu'il supporte mal d'être délaissé. Détestant la solitude et l'ennui, ce "chat-chien" aime vous suivre dans toutes vos activités. Il s'entend bien avec les membres de son foyer, mais reste distant avec les inconnus. Toutefois, le Siamois apparaît parfois comme un chat lunatique. Son humeur peut changer du jour au lendemain, sans crier gare.

Il n'a pas besoin d'entretien particulier si ce n'est un brossage hebdomadaire afin d'éliminer les poils morts et de lustrer son beau pelage. Doté d'une longévité remarquable (15 à 21 ans en moyenne), il est résistant, mais sensible à l'amylose (dépôts de protéines non assimilées qui affectent principalement le foie ou les reins), aux maladies cardiaques et à la dysplasie de la hanche.