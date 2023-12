Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un oiseau en appartement

L'Hexagone compte environ six millions d'oiseaux d'agrément. Ils sont le plus souvent en couple ou en groupe dans une cage. Lorsqu'il vit en captivité, l'oiseau a des besoins particuliers.

Envie d'adopter un oiseau de compagnie ? Si vous vivez en appartement, la cage de l'oiseau sera installée à l'intérieur, voire sur le balcon ou la terrasse lorsque la météo le permet. Comme pour toute adoption d'un animal, il y a des aménagements à prévoir et des questions à se poser.

Quelle espèce d'oiseaux d'agrément choisir en appartement ?

En fonction de vos envies, de la durée de votre engagement et de la taille de la cage que vous souhaitez installer chez vous, différentes espèces d'oiseaux d'agrément sont possibles. En effet, chaque espèce a ses besoins spécifiques en termes d'espace, de sociabilisation, de nourriture… Dotés d'un magnifique plumage coloré, les perroquets (ara, cacatoès…) ont besoin d'attention, d'une grande cage et vivent facilement plusieurs décennies (20 à 80 ans). Ils savent se contenter d'une vie solitaire, à condition de profiter d'interactions quotidiennes avec leur maître. Si vous voulez plusieurs oiseaux et profiter de leurs belles couleurs, les perruches seront, elles aussi, bien adaptées à la vie en captivité. Elles vivent en couple ou en groupe, avec une longévité de 7 à 30 ans selon les espèces. Vous pouvez aussi opter pour un canari, des diamants mandarins, un pinson, une conure, un mainate (oiseau parleur)…

Où installer la cage de mon oiseau de compagnie ?

On aime les oiseaux pour leur plumage, mais aussi pour leur chant. Quelle que soit l'espèce choisie, gardez en tête que ce sont des animaux bruyants. Même s'ils sont diurnes et dorment la nuit, la moindre lueur peut les encourager à chanter. Outre le chant et les pépiements, ils émettent aussi de nombreux bruits en se déplaçant dans la cage, en mangeant et en jouant. Il faut donc éviter de placer leur habitat dans la chambre ou à proximité immédiate de celle-ci. Le salon (ou la cuisine) est la pièce la plus adaptée, avec une installation près d'une fenêtre. En appartement, le balcon fermé par une loggia ou une véranda convient également. L'oiseau a besoin de la lumière du jour et d'un air renouvelé régulièrement. Toutefois, il ne faut pas l'exposer aux courants d'air, surtout les espèces tropicales sensibles au froid (perroquets, perruches…).

Que la cage soit sur pied, posée sur un meuble ou suspendue au plafond, elle doit rester hors de portée des autres animaux de la maison. Même un chat d'intérieur conserve ses instincts naturels de chasseur…

Les questions à se poser avant d'adopter un oiseau en appartement

N'imaginez pas que votre oiseau se contentera de sa vie en cage sans la moindre interaction ! Cet animal social a besoin de votre attention, surtout lorsqu'il vit seul, notamment les perroquets, les perruches et les mainates. Sans cela, il peut déprimer et dépérir rapidement. Avant de l'adopter, assurez-vous d'avoir du temps à lui consacrer tous les jours pour jouer, lui parler et prendre soin de son environnement. De plus, l'oiseau est assez salissant (débris de nourriture, déjections), tout en ayant besoin d'un environnement très propre pour garantir sa bonne santé. Le nettoyage de la cage doit donc être très régulier, pour ne pas dire quotidien.

L'adoption d'un oiseau est aussi un engagement à (très) long terme. Il faut donc anticiper vos vacances et déplacements à venir et trouver une personne de confiance qui viendra s'en occuper en votre absence (proche, pet-sitter…).

Enfin, vous aurez un jour ou l'autre besoin d'un vétérinaire spécialisé en soins aux oiseaux. Un cabinet près de chez vous serait donc un sérieux atout.