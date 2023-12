Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un Teckel

Également connu par le surnom amusant de "chien-saucisse", le Teckel est reconnaissable entre mille. Allongé et court sur pattes, il vient d'Allemagne. C'est un excellent chien de chasse et un bon chien de famille affectueux.

Envie d'adopter un petit chien dynamique ? Plein d'énergie et d'affection envers les membres de son foyer, le Teckel saura vous plaire. Avec son caractère, il déborde de qualités, mais a aussi quelques défauts à connaître pour cerner son comportement général.

Le Teckel : un chien de chasse robuste et énergique

En Allemagne, le Teckel est un chien réputé pour la chasse au blaireau depuis le Moyen Âge. D'après la Société Centrale Canine, il lui doit son nom d'origine, le Dachshund (chien de blaireau). Très endurant, trapu et musclé, il poursuit les proies jusque dans leur terrier où il n'hésite pas à les débusquer, même si elles sont bien plus grandes que lui. Aujourd'hui, le Teckel est encore un chien de chasse courant outre-Rhin, mais on l'apprécie aussi en simple animal de compagnie en raison de son caractère joueur et facile à vivre.

Il existe trois grandes familles de Teckels, chacune dotée de traits distinctifs. Le Teckel à poil ras est le plus ancien et le meilleur chasseur. Le Teckel à poil long est issu de croisements avec l'Épagneul au XVIᵉ siècle. Outre le pelage soyeux, la génétique a apporté de la douceur au chien qui convient dès lors davantage au salon qu'à la chasse à courre. Le plus récent est le Teckel à poil dur, croisé au XIXᵉ siècle avec des Terriers dont il a acquis la force de caractère. Tous ont en commun un besoin impérieux de se dépenser tous les jours par le jeu, la promenade et/ou le travail. S'ils peuvent vivre en appartement, ils sont donc plus heureux à la campagne et font d'excellents chiens de famille. Ils aiment les enfants et s'entendent bien avec les autres animaux de la maison.

Les qualités et défauts du Teckel : pourquoi réfléchir avant d'adopter ?

Hormis les Teckels à poil long qui sont plutôt doux, ce chien a du caractère. Il peut même être jaloux et exclusif s'il est élevé par une personne seule qui ne sait pas le remettre à sa place. Malgré son petit gabarit (3 à 9 kg seulement), l’animal risque de devenir dominant s'il manque d'éducation et de fermeté. Toutefois, son intelligence aiguë facilite grandement l'apprentissage.

Très affectueux avec sa famille, le Teckel est tout autant méfiant envers les étrangers. Bien qu'il n'ait pas la morphologie d'un chien de garde, il sait alerter et n'hésite pas à aboyer fortement en cas de menace avérée ou ressentie. Sans peur, le Teckel peut se montrer agressif envers les chiens de toute taille et se mettre en danger.

Côté santé, on apprécie la robustesse générale du Teckel qui vit environ 12 à 14 ans. Seule sa colonne vertébrale très longue est sensible. Un environnement de plain-pied est donc recommandé. Ses oreilles tombantes doivent aussi être régulièrement nettoyées et son alimentation adaptée et couplée à une activité physique importante pour éviter l'embonpoint.

Enfin, l'entretien du Teckel doit être rigoureux, car il perd ses poils toute l'année.