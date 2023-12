Ce qu'il faut savoir avant de déposer les déchets en déchetterie

Les particuliers ont accès aux déchetteries de leur commune. Ils peuvent déposer les déchets qui ne sont pas collectés par le système de ramassage classique. Voici les règles à respecter pour que tout se passe bien.

Les déchetteries sont accessibles aux particuliers. On y dépose les déchets qui ne peuvent pas être ramassés dans le cadre des collectes habituelles. L'accès reste toutefois réglementé et soumis à certaines conditions. On vous explique quelles sont les règles à respecter.

La nature des déchets à déposer

On ne dépose pas n'importe quoi en déchetterie. Tout d'abord, il faut savoir que les sacs d'ordures ménagères ne sont pas acceptés. En effet, ils doivent être collectés sur le lieu de votre résidence. En revanche, vous pouvez déposer les déchets de chantier comme les gravats inertes et les gravats non dangereux. Ce sont les ordures qu'il vous reste sur les bras après des gros travaux d’aménagement comme les briques, les tuiles ou encore le verre, le bois ou la ferraille.

Les conditions d'accès à la déchetterie

Les centres sont ouverts uniquement aux particuliers résidant sur la commune ou dans une communauté de communes. Il est possible que certaines déchetteries demandent parfois des justificatifs. Cela peut être un badge ou une carte d'accès. Un justificatif de domicile comme une facture de téléphone, un avis d'imposition et une pièce d'identité peuvent suffire. Par ailleurs, certaines déchetteries ont mis en place un système de points pour chaque dépôt. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des agents de la déchetterie.

Le volume autorisé en déchetterie

De manière générale, les particuliers n'ont pas la possibilité de déposer plus de 4 m³ de déchets par semaine. Au-delà de cette limite, le dépôt en déchetterie est payant. Il existe également un quota annuel, le nombre de visites par année est ainsi limité. Enfin, les centres sont accessibles seulement quelques jours par semaine pour les particuliers. Il est donc important de se renseigner sur ces jours afin de ne pas se voir l'accès refusé.

Quid des déchets verts ?

Certaines communes ont pris la décision d'interdire le dépôt des déchets verts en déchetterie. C'est le cas de la ville de Rennes ou encore Lyon qui vont progressivement interdire le dépôt de feuilles mortes et des restes de tonte. Cette interdiction a été mise en place pour atténuer les effets du réchauffement climatique et favoriser le compostage et la valorisation des déchets organiques. Contactez les services de la mairie de votre commune pour connaître les règles en vigueur.