Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 27 avril

▶️ Fillette tuée dans les Vosges : une expertise conclut à une "altération du discernement" du suspect

L'adolescent suspecté d'avoir tué une petite fille de 5 ans à Rambervillers (Vosges) n'a pas livré "sa version sur les faits qui lui sont reprochés" , faisant usage de son droit au silence lors de sa garde à vue, a déclaré ce jeudi le procureur d'Épinal, lors d'une conférence de presse. Il a également annoncé qu'une expertise psychiatrique avait conclu à "l’existence d’une altération du discernement et sa dangerosité pour les autres", tandis qu'une précédente, conduite dans le cadre d'une autre enquête, "relevait l’absence de troubles mentaux, mais soulignait l’existence d’une déficience mentale légère".

▶️ VIDÉO - "Vous nous enfumez depuis cinq ans" : Emmanuel Macron interpellé sur un marché dans le Jura

Emmanuel Macron de nouveau "au contact", au prix de quelques interpellations musclées. Le président de la République s'est offert un nouveau bain de foule surprise, ce jeudi dans le Jura, pour tenter de reprendre la main dans un contexte politique et social durablement obscurci par la réforme des retraites. L'occasion de vifs échanges sur le marché de Dole, lors desquels le chef de l'État a défendu ses réformes, rappelant au passage les baisses d'impôts, le chèque énergie ou encore la hausse des petites pensions de retraite.

▶️ "Le mot ridicule convient" : Anne Hidalgo tacle l'offre du PSG pour le Parc des Princes

Entre la mairie de Paris et le PSG, l'heure n'est pas à l'apaisement. Bien au contraire. Interrogée sur les négociations infructueuses avec les décideurs qataris pour la vente du Parc des Princes, propriété de la ville, Anne Hidalgo a remis de l'huile sur le feu et a tancé publiquement les dirigeants parisiens. "Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros...", a-t-elle lâché. "Je pense que le mot ridicule est celui qui convient. Par ailleurs, on s'est dit que s'il n'y avait plus de chemin possible, arrêtons de discuter pour ne pas arriver à un accord."

▶️ Moustiques tigres : ces départements sur le qui-vive avant l'éclosion des larves

La "chasse" aux moustiques tigre est ouverte. Si le 1er mai marque chaque année le début de la saison de surveillance renforcée de ce nuisible, certains départements sont déjà en alerte depuis plusieurs semaines avec le retour précoce des beaux jours. La clémence des températures a favorisé cette année une ponte prématurée de l'insecte redouté à rayures noires et blanches pouvant transmettre à l'homme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Cette saison, 68 départements sont déjà classés en vigilance rouge et sept en vigilance orange.

▶️ Hollywood : les scénaristes menacent de faire grève à partir du 1er mai

C'est la panique à Hollywood. Les scénaristes du cinéma et des séries télé ont lancé un avertissement aux grands studios. Si leur salaire minimum n'est pas augmenté, ils se mettront en grève comme en 2007. Il y a seize ans, le mouvement avait duré 100 jours. Il avait paralysé l’industrie pendant trois mois et entraîné une perte de deux milliards de dollars. Un scénario catastrophe que Hollywood aimerait bien éviter.