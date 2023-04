Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 17 avril

▶️ Crash du Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés

C'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire des compagnies aériennes françaises. Près de 14 ans après le crash du vol AF447 Rio-Paris, qui a tué 228 personnes en 2009, la justice a mis hors de cause Airbus et Air France lundi, au grand dam des familles des victimes. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé que, si des "fautes" avaient été commises, "aucun lien de causalité certain" avec l'accident n'avait "pu être démontré".

▶️ Un opposant à Poutine envoyé en prison pour 25 ans

Il était l'un des derniers grands critiques du Kremlin à ne pas être derrière les barreaux ou exilé à l'étranger. À l'issue d'un procès à huis clos, un tribunal de Moscou a condamné Vladimir Kara-Murza à 25 ans de prison lundi. L'ancien journaliste de 41

ans a été reconnu coupable de "haute trahison", de diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe et de travail illégal pour une organisation "indésirable". TF1info vous dresse son portrait.