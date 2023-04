Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 28 avril

▶️ Fillette tuée dans les Vosges : l'autopsie permet d'exclure un viol

Le procureur de la République d'Épinal a rendu publics, ce vendredi, les résultats de l'autopsie de Rose, la fillette tuée dans les Vosges. Les examens ont permis "d'exclure" un viol, a détaillé Frédéric Nahon et des "analyses médico-légales complémentaires, pouvant prendre plusieurs jours, sont attendues pour établir les causes de la mort". Le corps de la petite fille de 5 ans a été retrouvé mardi dans un sac plastique dans un appartement de Rambervillers, quelques heures après que ses parents eurent signalé sa disparition aux forces de l'ordre. Un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour meurtre de mineur de moins de 15 ans pour ces faits.

▶️ Effondrement d'immeubles à Marseille : une information judiciaire ouverte

Plus de deux semaines après l'effondrement d'un immeuble, dans le centre-ville de Marseille, qui a fait huit morts et plusieurs blessés, une information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide et blessures involontaires, a indiqué le parquet de Marseille qui a confirmé que l'explosion, survenue dans la nuit du 8 au 9 avril, "était bien due au gaz". Elle avait soufflé un immeuble situé au 17 rue de Tivoli, faisant s'effondrer deux immeubles mitoyens et en endommageant plusieurs autres.

▶️ Maladie de Lyme : un vaccin disponible dès 2025 ?

C'est une nouvelle qui tombe à point nommé alors que la saison la plus propice pour contracter la borréliose de Lyme est de retour. Un vaccin contre la maladie la plus courante transmise par les tiques pourrait être prochainement disponible, selon les récentes communications de trois laboratoires, dont s'est fait l'écho le New York Post cette semaine. Moderna a annoncé mi-avril que de nouveaux candidats vaccins à ARNm étaient actuellement en cours de développement, tandis que celui de Pfizer et Valneva, le VLA15, est déjà en phase avancée d'essais cliniques.

▶️ Ensoleillement sur le Nord, pluies et orages dans le Sud : ce qui vous attend pour le week-end du 1er mai

Le 1er mai, qui marque la fête du Travail, tombe un lundi cette année, et de nombreux Français vont pouvoir profiter d’un week-end prolongé. Mais la météo, elle, ne sera pas forcément à la fête pour tout le monde. Selon les prévisions de Météo-France, le temps pour les trois prochains jours sera relativement instable avec des averses et des orages prévus dans le Sud, tandis qu'un ensoleillement relatif est attendu dans le Nord.

▶️ Meghan Markle signe avec une grande agence de talents à Hollywood pour développer ses activités

Elle signe son retour à Hollywood. Mais pas exactement de la manière dont certains l’imaginaient. Popularisée par le rôle de Rachel Zane dans la série judiciaire Suits, Meghan Markle unit ses forces avec l’une des agences de talents les plus puissantes : WME, William Morris Endeavour, qui défend déjà les intérêts de Dwayne "The Rock" Johnson et de la championne de tennis Serena Williams, l’une des meilleures amies de l’épouse du prince Harry. Si cette alliance doit permettre de développer "la production de films et de programmes télévisés", il n'est pas question de retour à la comédie pour la mère d’Archie et Lilibet.