Ce qu'il ne faut absolument pas faire avec un chien d'assistance qui travaille

Lorsqu'il est au travail, seule sa mission compte et le chien le sait. Selon le guide de la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité (DMA), la formation se déroule en plusieurs étapes et peut durer jusqu'à trois ans et demi en fonction de la spécialité (chien d'aveugle, chien écouteur…). Pendant ce temps long, le chien apprend à rester concentré et à ignorer tous les stimuli extérieurs. Pourtant, il peut faillir et se détourner de sa mission parce que vous aurez essayé de le faire jouer ou l'aurez appelé, provoquant la mise en danger du maître.