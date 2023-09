Ce qu’il ne faut surtout pas oublier avant de choisir le prénom de son enfant

Les futurs parents attendaient la 21e édition de L'Officiel des prénoms 2024 avec impatience ! Soucieux de choisir un prénom original, mais pas trop en décalage non plus, ils analysent cette liste des prochaines tendances avec attention. Dévoilée le 7 septembre 2023, l’édition 2024 révèle que les anciens prénoms ont toujours la cote, tout comme les prénoms mixtes. Ceux qui ont une résonance biblique, comme Isaac, Noé, Aaron ou encore Adam montent en puissance chez les garçons. Du côté des filles, Alba devrait être le prénom le plus en vogue en 2024, suivi de Louise, Jeanne, Ambre et Emma. Alors, quand on est parent, sur quels critères se baser pour choisir le prénom de son enfant ? Voici ce à quoi il faut faire attention.