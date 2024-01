Ce que vous devez savoir pour bien vérifier le niveau d'huile moteur de votre voiture

Il est important de vérifier son niveau d’huile au moins tous les mois. Votre huile doit toujours être entre les niveaux "minimum" et "maximum" de votre jauge. N’essayez pas de vérifier votre niveau avant que votre véhicule n’ait refroidi.

Ce n’est pas une surprise : vérifier le niveau d’huile de votre moteur est un élément clé de l’entretien de votre véhicule. L’huile moteur est, en effet, la principale protection de votre moteur contre l’usure et les potentiels dommages. Elle permet de lubrifier les pièces en mouvement, de réduire la friction et d’éliminer les impuretés. Mais quand et comment procéder à la vérification ? Quels sont les risques de manquer d’huile moteur ?

Quand dois-je vérifier mon niveau d’huile moteur ?

Il est recommandé de vérifier le niveau d’huile de votre moteur au moins une fois par mois. En revanche, si vous avez pour habitude de conduire régulièrement sur de longues distances, il est conseillé de vérifier son niveau plus d’une fois par mois, notamment avant tout départ pour un long trajet. Il suffit d’une minute pour vérifier le niveau d’huile et faire l’appoint, si nécessaire. Et cela peut prolonger la durée de vie de votre moteur et vous assurer des années supplémentaires de conduite fiable, puissante et économique.

Les étapes à faire pour procéder à la vérification

Il est très simple de vérifier son huile moteur. En premier lieu, assurez-vous d’être stationné sur une route plate, et que votre moteur soit froid (ne tentez pas de vérifier tout cela à peine garé). Ouvrez ensuite votre capot, puis localisez la jauge d’huile qui est de couleur jaune. Elle est facilement reconnaissable grâce à son embout en forme d’anneau ou de crochet. Retirez-la en tirant tout droit vers le haut, essuyez-la avec un chiffon propre, et replacez-la dans son logement.

C’est à ce moment-là que vous allez pouvoir vérifier votre niveau. Retirez à nouveau la jauge, et essuyez toute l’huile pour obtenir une lecture précise et fiable de la jauge. Vous devrez vous fier aux marques « minimum » et « maximum ». Si le niveau d’huile est trop bas, ajoutez-en jusqu’à ce que l’huile soit en quantité suffisante.

Quels sont les risques de manquer d’huile moteur ?

Il est primordial de savoir que la quantité ne doit jamais dépasser la marque « maximum ». Un trop-plein d’huile risque d’endommager le moteur du véhicule ainsi que le joint d’étanchéité du réservoir. Mais rouler avec un moteur qui manque d’huile peut aussi causer de graves dommages à votre moteur et entraîner des coûts de réparations importants.

Par exemple, cela peut entraîner une usure excessive et une détérioration prématurée des pièces du moteur (pistons, soupapes, roulements, ou encore engrenages), entraînant une réduction de la puissance du moteur. Votre moteur peut aussi surchauffer, et donc endommager les joints d’étanchéité, provoquer une fumée blanche qui sort de l’échappement, mais également faire fondre des pièces métalliques critiques. Vous pourriez aussi subir une perte de pression dans le système de lubrification.