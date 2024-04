"Ce qui manque, c'est les voix d'enfants" : 80 ans après, la maison-mémorial d'Izieu commémore la rafle du 6 avril 1944

Il y a 80 ans, en 1944 , la France commençait à se libérer du régime nazi. C'est cette année-là aussi, le 6 avril, que 44 enfants juifs de la colonie d'Izieu furent arrêtés, puis déportés pour les camps de la mort. L'ancienne maison où ils étaient cachés dans l'Ain est préservée, pour commémorer leur martyre.

Au milieu des montagnes, la belle maison que l'on découvre dans le reportage du 13H ci-dessus devait être un refuge pour les enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais le 6 avril 1944, il y a 80 ans, 44 enfants juifs sont arrêtés par la Gestapo avec leurs sept éducateurs, sur ordre de Klaus Barbie, pour être déportés quelques jours plus tard. Les photos prises quelques mois avant la rafle montrent des visages ingénus et heureux, dans ce cadre idyllique.

On voulait m'assassiner, à cette époque-là, c'était normal Roger Wolman, passé par la colonie d'Izieu

Roger Wolman a vécu dans cette maison quelques semaines lorsqu'il avait cinq ans. Grâce à un réseau de résistants, il est arrivé ici avec son frère aîné. Sa mère avait dû se séparer d'eux pour les protéger, alors qu'elle sentait la menace s'accentuer contre les Juifs. "On voulait m'assassiner, à cette époque-là, c'était normal", estime Roger au micro de TF1.

Avec un cousin qu'ils retrouvent ici par hasard, les deux frères s'en vont cinq mois avant la rafle. Michèle Hertmann a aussi vécu de près cette tragédie. Sa tante, Alice-Jacqueline Luzgart a été l'une des victimes de la rafle d'Izieu. Elle a été arrêtée, puis déportée à Auschwitz, à seulement onze ans. Aujourd'hui, il reste ses lettres d'enfant, exposées au mémorial d'Izieu.

La directrice de la maison d'Izieu Sabine Zlatin était une résistante juive d'origine polonaise. Elle a fondé en 1943 ce lieu dans l'Ain, à la frontière de l'Isère et de la Savoie, pour sauver des enfants juifs en danger dans des régions plus exposées. Une équipe de TF1 avait pu la filmer en 1994, deux ans avant sa mort. "Ce qui manque, c'est les voix d'enfants", témoignait alors la "Dame d'Izieu" en revenant sur les lieux, "ça, c'est irremplaçable et ça ne me quittera pas jusqu'à ma mort".