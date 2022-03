Blé, maïs, tournesol... la France peut-elle facilement produire plus ?

Dans les faits, nous sommes autosuffisants en blé, mais nous importons 20 millions de tonnes de maïs pour nourrir le bétail, et 600 000 tonnes de tournesol. Donc s’agit-il de produire pour nos besoins, ou plus largement pour faire face aux pénuries qui s’annoncent et qui vont frapper notamment les pays d’Afrique Nord très dépendants des exportations ? Le blé étant, avec le riz, la céréale la plus consommée dans le monde.

La question est loin d'être anodine, nous explique Patrick Langlois, céréalier dans le Loiret, "Il faut privilégier des terres bien irriguées et ensoleillées, car c’est une plante qui demande beaucoup d’eau et beaucoup de soleil. Faudra-t-il alors, se demande Patrick Langlois, remettre en cause les quotas d’irrigation fixés pour exploiter cette céréale" ?

Selon le cabinet de Denormandie, là encore, "il ne faut pas raisonner à l’échelle hexagonale, mais bien au niveau européen. C’est le seul niveau où l’on peut traiter ces questions, car de nombreux autres problèmes se posent, les prix de ces produits, mais aussi les conséquences, puisque qui dit augmentation du prix des céréales, dit aussi augmentation des prix de la viande".