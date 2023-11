Cérémonies du 11-novembre : la flamme du Soldat inconnu fête ses 100 ans

L'histoire de la Flamme commence deux ans après l'inhumation du Soldat inconnu, le 28 janvier 1921, destinée à honorer symboliquement 1,4 million de combattants français morts pour la France entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918. Le journaliste et poète Gabriel Boissy lance l’idée d'une Flamme du souvenir, afin que ce soldat inconnu et pourtant très célèbre ne meure une seconde fois, victime de l’oubli et de l’indifférence. Elle reçoit immédiatement l’approbation enthousiaste de l’opinion publique. Avec le soutien d’André Maginot, devenu ministre de la Guerre, le projet avance rapidement.

Pour réaliser la bouche à feu, on fait appel au ferronnier Edgar Brandt et à l'architecte Henri Favier. Ils réalisent un bouclier circulaire au centre duquel s’ouvre une gueule de canon d’où surgit la flamme, tandis que vingt-cinq glaives rayonnent en étoile autour d'elle. Puis le grand jour arrive enfin : la flamme est allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 par Maginot, entouré d'une multitude d'anciens combattants, au son de la Marche funèbre de Chopin.