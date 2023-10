Ces 4 erreurs à éviter lors de l'adoption d'un chiot

Beaucoup de races de chiens sont magnifiques et font rêver, surtout quand ils sont encore petits. La boule de poils encore maladroite et soyeuse est toujours craquante. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en quelques mois, elle deviendra un chien adulte et que son propriétaire a l'obligation de connaître les besoins de la race. Par exemple, les Huskys n'ont pas leur place dans les appartements, car ces chiens de traineau à l'apparence de loup ont vraiment besoin d'espace. On évite aussi l'adorable Berger australien si on n'a pas la ferme intention de le faire courir et jouer tous les jours. Ce chien très intelligent est infatigable. Oubliez également les races qui manquent de patience si vous avez de jeunes enfants, etc.

En règle générale, aucun chien n'est fait pour rester sagement assis tout seul toute la journée. Le contraindre, c'est prendre le risque d'en faire un animal hyperactif et destructeur.