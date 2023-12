Ces 4 infos insolites que vous ignoriez probablement sur les chats roux

Les chats roux sont pour la plupart du temps des mâles. On trouve plus de félins de couleur rousse à la campagne qu’en ville. La couleur de leur pelage est issue d’un pigment spécifique et d’un fort taux de mélanine.

De Garfield à O’Malley des Aristochats en passant par le Chat Potté de Shrek ou Pattenrond, le chat d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter, les félins roux sont particulièrement présents dans la pop culture. En effet, saviez-vous qu’il était plus fréquent de croiser des chats au pelage roux que des humains portant cette couleur de cheveux ? Si seulement 2% de la population mondiale est rousse, du côté des félins, la tendance est inversée. Découvrez quatre infos étonnantes pour en apprendre plus sur ces félins roux !

Pourquoi les chats roux sont souvent des mâles ?

Aviez-vous remarqué que les chats roux sont très souvent de sexe mâle ? Selon les statistiques issues du livre des origines félines (LOOF), 80 % des chats roux sont des mâles. La raison est simple et s’explique par la génétique : comme pour la couleur des yeux chez les hommes, celle du pelage des chats roux est déterminée par le gène O. Présent sur le chromosome X des parents, ce dernier possède des allèles dominants ou récessifs. Pour obtenir ce pelage roux chez les chats mâles, un seul exemplaire suffit. Or chez les femelles, elles doivent obtenir ce gène de la part de leurs deux parents ! En cas de présence de l'allèle non-orange (qui donne notamment la couleur noire aux poils), leur pelage prend une tout autre couleur qu’on appelle écaille-de-tortue.

Plus présents dans les campagnes

D’ailleurs, ce gène n’impacte pas seulement la couleur du pelage. En effet, d’après une étude parue dans la revue Psychology Today en septembre 2020, les chats orange seraient plus courants dans les environnements ruraux. Après avoir échantillonné trente populations de chats en France de 1982 à 1992, les chercheurs ont découvert que les chats roux mâles étaient davantage polygames et se reproduisent donc plus à la campagne qu’en ville, tandis que les femelles n’ont souvent qu’un seul partenaire. Un constat qui explique la forte proportion de chats roux en milieux ruraux !

Ils ont des taches de rousseur !

La couleur rousse s’explique par la présence d’un pigment spécifique, la phéomélanine. Les chats roux possèdent par ailleurs un taux important de mélanine, et donc des petites taches de rousseur ! Comme chez les personnes rousses, ces dernières se situent généralement sur le visage. Pour les chats, on les remarque notamment particulièrement autour des babines et sur leur truffe.