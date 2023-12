Ces 7 conseils vont vous aider à apaiser votre chat avant une consultation vétérinaire

Le chat domestique doit se rendre chez le vétérinaire au moins une fois par an pour un contrôle et un rappel vaccinal. Entre le déplacement, les soins, les inconnus, le bruit et les odeurs inhabituels, il n'est pas étonnant que cette visite soit source de stress. Des astuces permettent de réduire l'anxiété du chat et d'appréhender la consultation plus sereinement.

Vous devez emmener votre chat chez le vétérinaire et vous redoutez déjà son comportement ? S'il secoue sa cage de transport comme un fou pour s'en échapper à tout prix, s'il émet des séries de miaulement rauques et apeurés, il est certainement stressé par cet évènement. Nous avons donc fait le tour des astuces pour l'apaiser et l'emmener plus sereinement en consultation vétérinaire.

Conseil n°1 : ne soyez pas stressé vous-même

Les chats ressentent l'état émotionnel des humains et particulièrement de leur maître. Si vous êtes vous-même stressé à l'idée de l'emmener chez le vétérinaire, votre compagnon à quatre pattes le sentira et cela accroîtra sa propre anxiété. Alors, détendez-vous avec quelques respirations profondes, pensez à autre chose et comportez-vous comme si de rien n'était jusqu'au moment de le faire entrer dans sa cage pour partir.

Conseil n°2 : habituez votre chat à sa cage de transport

Le simple fait d'être confiné dans une boîte qu'il n'a pas lui-même choisie est déjà une source de stress importante pour le chat. Il peut même l'associer durablement à des évènements désagréables comme une visite vétérinaire ou un long trajet en voiture et détester y être enfermé. Si vous l'habituez dès son plus jeune âge à y entrer régulièrement, porte fermée ou non, il ne la craindra pas et la considèrera comme un lieu sécurisé. Vous pouvez aussi la laisser accessible chez vous afin que le chat puisse y aller à sa guise.

Si besoin, n'hésitez pas à vaporiser des phéromones apaisantes dans la cage afin de calmer l'animal.

Conseil n°3 : habituez votre chat à la voiture / aux transports en commun

Entre les bruits inconnus, les vibrations et les odeurs, il est normal que votre chat soit stressé en voiture ou dans les transports urbains, même dans sa cage. En l'habituant aussi dès l'adoption, vous éliminerez ce facteur de stress important de sa vie. S'il est vraiment anxieux, recouvrez la cage d'un tissu opaque et respirant pour l'apaiser.

Conseil n°4 : choisissez soigneusement votre vétérinaire

En règle générale, les vétérinaires et leurs assistants sont accueillants et très bienveillants. Toutefois, il est possible de n'avoir aucune affinité avec l'un d'entre eux et cela peut générer du stress, donc chez le chat également. N'hésitez alors pas à changer de cabinet vétérinaire et à trouver un professionnel avec qui vous vous sentez à l'aise, votre animal n'en sera que mieux.

Conseil n°5 : prenez rendez-vous et arrivez à l'heure

En connaissant bien les comportements des animaux, les vétérinaires s'assurent d'honorer leurs rendez-vous à l'heure et vous ne devriez pas avoir à attendre plus de quelques minutes. Cependant, un retard est toujours possible en raison d'une urgence, d'une consultation qui s'est prolongée… Si vous habitez à proximité, vous pouvez téléphoner avant de partir pour savoir si vous serez reçu à l'heure. Dans tous les cas, inutile d'arriver en avance, car l'attente est source de stress pour votre chat !

Conseil n°6 : gardez votre chat dans sa cage

Entre la voiture et le cabinet vétérinaire, dans la salle d'attente puis en patientant dans la salle de consultation, laissez votre chat dans sa cage pour éviter tout stress superflu et les risques de fuite dans la rue. En le plaçant en hauteur sur vos genoux, un comptoir ou un arbre à chats dédié, vous lui permettrez d'observer sans être exposé aux autres animaux et aux humains trop curieux. N'oubliez pas de lui parler doucement d'une voix apaisante, de passer vos doigts à travers les barreaux pour le caresser !

Conseil n°7 : présentez votre chat au vétérinaire et suivez la consultation

Il ne faut pas hésiter à présenter votre chat au personnel soignant, à prévenir s'il est anxieux. Les professionnels adapteront leurs pratiques à son état émotionnel lors de la préparation de la salle de consultation et de la manipulation. Si nécessaire, ils pourront administrer un léger sédatif au chat pour réaliser les actes médicaux.

Tout au long de la consultation, vous pouvez rester près de votre chat, lui parler, le caresser, sans toutefois entraver les gestes du vétérinaire. Cela rassurera votre compagnon à quatre pattes.