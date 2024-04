Ces alternatives vegans qui révolutionnent le cuir !

Une fois transformées, de nombreuses ressources naturelles imitent à la perfection le cuir animal. Champignon, pelure ou encore le liège sont des alternatives de plus en plus plébiscitées. Ces matériaux permettent de réduire la pollution engendrée par la production de cuir traditionnelle et lutter contre l'exploitation animale.

Certes, le cuir, c’est beau, durable, chaud et résistant. Il fait partie intégrante de nos vies depuis la nuit des temps. On le retrouve dans notre garde-robe, à nos pieds, dans notre déco intérieure. Cependant, sa production est associée à l’exploitation animale et c’est également une source de pollution mondiale, notamment dans les pays en voie de développement.

Des entreprises, start-ups et marques de prêt-à-porter innovent pour créer des matières imitant les qualités du cuir afin de promouvoir une industrie moins polluante, plus écoresponsable et plus durable. Voici donc cinq alternatives au cuir animal.

Le cuir de champignon

On l’appelle aussi Muskin ou mylo™. Ce cuir est constitué à base de mycélium, un matériau issu de la racine fibreuse des champignons. Durable, flexible, très résistant, il est 100 % végan et écologique, imite à la perfection l’aspect visuel d’un cuir animal et il offre un toucher semblable au daim.

Sa production nécessite moins d’eau et d’énergie que le cuir traditionnel et n’engendre pas de déchets toxiques. Résultat : une empreinte carbone réduite et moins de pollution. Enfin, il est biodégradable contrairement au similicuir qui est fabriqué à partir de pétrole. La matière a d’ailleurs conquis des grandes maisons de couture, comme Hermès ou encore Stella McCartney.

Les cuirs végétaux

Feuilles de thé vert, fibres de palmier, peaux de pêche, de raisin, de noix de coco ou encore de pommes. De nombreuses entreprises et start-ups se basent sur les fruits de la nature pour imaginer des cuirs végétaux qui imitent à la perfection les cuirs d’origines animales. Parmi les plus plébiscités, actuellement, on retrouve le cuir d’ananas (Pinatex) ou encore le cuir de pomme élaboré à partir de pelures de que l’on mélange à une résine, le polyuréthane. En plus d’être écologique et malléable, ces cuirs sont aussi une manière de limiter le gaspillage alimentaire.

Le cuir de liège

Léger, dense, résistant, imperméable, déperlant, il possède une multitude d'avantages. Déjà adopté par les adeptes de la mode écoresponsable, issu du chêne-liège, il peut aussi remplacer le cuir animal. Matériau naturel, le liège a l’avantage d’être écologique et de ne produire aucun déchet. Si on ne le retrouve pas encore dans la conception de vêtements, en revanche, de nombreuses marques proposent des chaussures ou de la maroquinerie en cuir de liège.