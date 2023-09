Ces animaux peuvent représenter un grand danger pour votre chat

Bien qu'omnivore, le plus grand des mustélidés ne chasse pas non plus le chat, mais c'est un ennemi redoutable en cas de rencontre. En effet, le blaireau n'hésite pas à défendre son terrier et sa progéniture contre un chat trop curieux. Ses griffes acérées et sa mâchoire puissante peuvent causer de sérieuses blessures au félin, avec un risque d'infection important. Si le blaireau est peu enclin à s'aventurer dans nos jardins, il vit en bordure de forêt. On évite donc de laisser nos chats s'y promener.