Ces arbustes mellifères sont les meilleurs amis de nos abeilles

Les abeilles sont indispensables à notre écosystème et jouent un rôle essentiel dans la pollinisation. Elles souffrent de l'utilisation des insecticides et de l'artificialisation des sols. Pour les aider à survivre, elles ont besoin d'un petit coup de pouce pour trouver de la nourriture.

Elles sont nos meilleures alliées pour la pollinisation, mais les abeilles sont en difficulté. Leur nombre diminue à cause de la baisse des ressources naturelles pourtant essentielles pour elles. Or, leur disparition serait une catastrophe pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle on peut chacun faire un geste pour les aider, notamment à la sortie de l'hiver, saison durant laquelle leur stock est largement réduit. Les plantes et les arbustes mellifères produisent du nectar qui fournit tous les éléments et acides nécessaires pour s'alimenter et nourrir les larves. Pour assister nos précieuses abeilles, voici cinq végétaux mellifères à planter dans son jardin.

La lavande

Son parfum reconnaissable, sa tige élancée et ses fleurs violacées sont les symboles du sud de la France et c'est surtout l'une des stars des apiculteurs. Et pour cause, la lavande est très appréciée des abeilles, car elle produit du nectar en abondance. Rustique, elle ne craint ni le froid ni la chaleur et se plaît même dans une terre sèche, voire caillouteuse. Elle est parfaite pour créer un jardin sec par exemple. En revanche, assurez-vous qu'elle soit toujours située au soleil. C'est sa seule exigence.

Le cornouiller

Les fleurs jaunes de ce joli arbuste rustique apparaissent dès le mois de février. De quoi égayer le jardin qui fait triste mine pendant l'hiver. Le cornouiller mâle produit du nectar en abondance et ses fruits sont très prisés par les oiseaux. C'est donc un allié de taille pour favoriser la biodiversité. On le plante dans un sol riche et acide et on évite de le placer au soleil direct et s'accommode d'une place à la mi-ombre.

Le néflier du Japon

Arbre à croissance rapide qui peut atteindre une hauteur de six mètres, celui qu'on nomme aussi bibacier, a la particularité de pouvoir fleurir en hiver ou au début du printemps. Le néflier donne naissance à des fleurs de couleur crème et à des fruits comestibles, à la fois sucrées et acidulées. Là aussi, il s'agit d'un mets de choix pour les abeilles qui en raffolent. S'il résiste plutôt bien aux très fortes chaleurs, en revanche, il ne supporte pas le froid et peut s'éteindre lorsque les températures sont négatives pendant plusieurs jours.

Le céanothe

On l'appelle aussi le lilas de Californie. On le reconnaît grâce à ces grappes vaporeuses violacées. Il fleurit de manière abondante au printemps et il est riche en nectar, mais aussi en pollen. De ce fait, il attire non seulement les abeilles, mais bien d'autres insectes pollinisateurs, essentiels à la biodiversité du jardin. Le céanothe est un arbuste qui peut mesurer trois mètres et il est facile à cultiver, mais aussi à entretenir. Il a besoin d'un sol bien drainé, il aime le soleil et la mi-ombre et il résiste aussi bien aux températures négatives que les fortes chaleurs.

Le gattilier

Surnommé "l'arbre au poivre", il fleurit à la fin de l'été, entre août et septembre. Le gattilier est un arbuste élégant au feuillage vert clair et aux fleurs bleues et violettes qui parfument joliment les environs. Il atteint jusqu'à deux mètres à l'âge adulte et produit beaucoup de nectar et de pollen. Arbuste rustique, le gattilier a la particularité d'être très robuste et peut supporter les températures jusqu'à -22° et il peut aussi survivre aux fortes températures et à la sécheresse. Seule contrainte : il a besoin d'avoir un sol bien drainé.