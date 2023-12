Ces astuces à connaître pour prendre soin d'un pull en alpaga

Le pull en alpaga nous tient chaud en hiver et nous accompagne à la mi-saison. Cette laine rare est sensible aux variations de température. Comment prendre soin de son pull pour profiter longtemps de son vêtement préféré.

À la fois chaude et très respirante, la laine d'alpaga s'adapte à toutes les météos. Un pull en alpaga nous accompagne lorsque les températures sont glaciales, mais aussi quand le temps est à l'accalmie. Cependant, cette laine rare et fragile demande un lavage et un entretien spécifiques. Voici nos conseils pour en prendre soin.

Un lavage à la main et à froid

Pour entretenir de manière optimale un pull en alpaga, le mieux reste un lavage à la main et à l'eau froide. On utilise une lessive spéciale laine à petite dose ou bien un shampoing doux afin de ne pas abîmer les fibres. On évite de le frictionner, on le malaxe, mais surtout, on ne le tord jamais pour l'essorer. Le lavage en machine n'est pas conseillé. Néanmoins, si vous décidez de ce mode de lavage, il faut mettre le pull dans une housse de lavage et laver à une température de 20 degrés au maximum et un essorage faible.

Un séchage à l'air libre

Les laines d'alpaga ne doivent surtout pas être mises au séchoir, car une température trop forte abîme les mailles. Par ailleurs, on ne suspend jamais un pull mouillé pour le sécher. L'idéal est de placer le pull sur une serviette éponge, à plat, à l'air libre et à l'abri de toute source de chaleur. Ainsi, on ne risque pas d'étirer la fibre. La serviette va absorber l'excédent d'eau et permettre au vêtement de sécher plus rapidement.

Un repassage très léger

La laine d'alpaga a pour particularité de ne pas se froisser. Il n'est donc pas nécessaire de repasser le pull. Mais si c'est nécessaire, on pense à retourner le vêtement pour le repasser à l'envers. Le fer doit être réglé sur une basse température et on place un linge entre le fer et le pull. Dernier conseil : on évite la vapeur, là aussi pour ne pas étirer la fibre.

Une aération fréquente

Il n'est pas utile de laver trop souvent un pull en alpaga. Cette laine étant très respirante, il est possible de porter le vêtement quatre à cinq fois avant de le laver. Entre-temps, il est recommandé de l'aérer régulièrement. Comment ? En le suspendant, par exemple, dans une pièce avant une fenêtre ouverte. Mais attention à ne pas le laisser trop longtemps, cela risque de le déformer.