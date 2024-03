Ces astuces magiques pour sauver ses pinceaux durcis par la peinture

Refaire la peinture dans son logement est plaisant, mais c’est aussi un très long labeur. Accaparé par les travaux, on peut oublier de nettoyer les pinceaux. Résultat : ils ont durci. Pas de panique, il est tout à fait possible de les récupérer grâce à ces astuces.

Le printemps est la saison idéale pour changer un peu la maison. On sort donc les rouleaux et les pinceaux pour repeindre les murs, rénover un meuble, bref refaire une beauté à son intérieur. La peinture, c'est parfois fastidieux, et il arrive que l'on oublie de prendre soin de ses outils, notamment nos pinceaux que l'on oublie dans un coin. Et là, c'est le drame, les poils ont durci, le rouleau est fossilisé ! Au lieu de courir en direction du premier magasin de bricolage pour remplacer son matériel, voici quelques astuces magiques pour leur donner une nouvelle vie.

Le vinaigre à la rescousse

On sait que le vinaigre est un indispensable de l'entretien de la maison. Il peut aussi sauver vos pinceaux et rouleaux de la poubelle. Pour cela, on fait bouillir du vinaigre et on verse le tout dans un contenant assez large pour pouvoir contenir vos outils. On laisse tremper pendant quelques heures et on rince d'abord avec de l'eau savonneuse puis à l'eau claire en frottant avec une brosse. Logiquement, votre matériel sera de nouveau opérationnel ! Cette astuce fonctionne particulièrement sur les poils en nylon.

Un bain d'assouplissant

C'est une astuce insolite, mais qui marche pour éliminer la peinture des rouleaux et adoucir les poils des pinceaux. Il suffit de laisser tremper les outils dans un bain d'assouplissant pour le linge pendant quelques heures. On frotte et on rince avec de l'eau savonneuse et à l'eau claire pour se débarrasser des dernières traces de peinture et surtout d'adoucissant. Il est aussi possible de mettre ses pinceaux durcis dans un bain d'huile d'olive pour ramollir les poils et leur redonner de la souplesse.

Les grands moyens : l'acétone

C'est la dernière option lorsque les astuces naturelles n'ont pas permis de récupérer les pinceaux et rouleaux durcis par la peinture. On trempe les outils dans le produit chimique jusqu'à ce que la peinture s'efface puis on retire les dernières traces en frottant avec de l'eau savonneuse. Vous pouvez aussi opter pour le décapant pour peinture, c'est très efficace, mais ce n'est pas très doux pour les poils du pinceau et pas du tout écologique.

Le B.A-Ba pour prendre soin de ses pinceaux et rouleaux

On pense à toujours nettoyer ses outils après usage. Pour les rouleaux, on commence par racler la peinture qui reste avec une cuillère. On retire le manche et on plonge le rouleau dans une bassine d'eau chaude dans laquelle on a versé trois cuillères à soupe de savon de Marseille. On laisse tremper pendant une heure. On rince, on laisse sécher. Surtout, on ne le range jamais encore humide pour éviter l'apparition de moisissures. Pour les pinceaux, on laisse tremper dans de l'eau tiède durant une petite heure et on rince avec de l'eau savonneuse puis de l'eau claire pour retirer les dernières traces de peinture sur les poils. Si vous utilisez de la peinture à huile, on laisse plutôt tremper dans du white-spirit pendant plusieurs heures ou dans du vinaigre blanc (oui encore lui !). Ensuite, on sèche à l'air libre !