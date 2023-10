Ces astuces naturelles pour chasser les mites de nos maisons

Les mites sont l'un des fléaux qui s'abattent sur nos maisons. Quand on en repère dans nos logements, il est important d'agir rapidement, avant que les œufs éclosent et que l'on se retrouve avec une véritable invasion. Bien sûr, il existe des astuces naturelles pour se débarrasser de ces indésirables. On vous dit tout.