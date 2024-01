Ces astuces naturelles vont redonner de l'éclat à vos bijoux

Au fil du temps, les bijoux perdent de leur éclat quelle que soit la matière. Pour éliminer les vilaines taches, rien de tel qu’un bon nettoyage. Plusieurs produits naturels se révèlent efficaces pour ce genre d'opération.

Phénomène chimique naturel, l’oxydation ternit les métaux et laisse des traces noires sur les bagues, bracelets et colliers. Contrairement à l’argent qui vieillit très mal à cause de la pollution de l’air, l’or est inoxydable. Toutefois, les bijoux en or sont aussi concernés, car d’autres métaux interviennent dans leur composition. Afin que vos apparats ne finissent pas au fond d’une boîte, mieux vaut recourir à des solutions naturelles pour les nettoyer.

Comment nettoyer vos bijoux en or ?

La méthode classique de l’eau savonneuse permet d’obtenir de bons résultats. Pendant deux minutes, il suffit de plonger vos bijoux dans un bol composé d’eau et de savon de Marseille. Frottez doucement à l’aide d’une brosse à dents à poils souples. Puis rincez à l’eau claire et laissez sécher sur du papier absorbant. Pour plus de brillance, on peut aussi lustrer avec un chiffon doux ou une chamoisine.

Naturel, le talc peut se substituer sans problème au savon de Marseille. Saupoudrez vos bijoux du produit, frottez doucement puis rincez et séchez. Des produits alimentaires permettent aussi de se débarrasser des taches disgracieuses. Confectionnez une petite boule de mie de pain et servez-vous en pour frotter vos bijoux. On peut aussi plonger les colliers, bagues et autres attributs dans un bol de lait tiède. Laissez tremper dix minutes avant de rincer.

Encore plus insolite, l’astuce de l’oignon s’avère redoutable. Appliquez un jus d’oignon directement sur les pièces à nettoyer. Ensuite, frottez avec une brosse à dents à poils souples et rincez à l’eau claire avant de sécher.

Nettoyer l’argent avec du bicarbonate ou du citron

Sensibles aux agressions extérieures, les bijoux en argent ont besoin d’un bon nettoyage pour retrouver de leur superbe. L’efficacité du bicarbonate de soude et du citron n’est plus à prouver. Humidifiez une brosse à dents à poils souples.

Saupoudrez-la d’un peu de bicarbonate ou de jus de citron. Frottez délicatement le métal des bijoux. Puis, rincez à l’eau claire et lustrez à l’aide d’une chamoisine.

Si vous n’avez ni bicarbonate de soude ni citron sous la main, rien de tel que du dentifrice. Mettez-en un peu sur la brosse à dents et procédez de la même manière : on frotte, on rince puis on lustre.

La recette naturelle pour faire revenir des bijoux fantaisie

Les bijoux fantaisie ne sont pas épargnés par l’oxydation. Une recette artisanale à base de vinaigre, sel et farine permet d’enlever les taches vert-de-gris. Dans un bol, mélangez 1/3 de vinaigre blanc, 1/3 de farine et 1/3 de gros sel. Avec la pâte obtenue, massez délicatement les bijoux oxydés. N’oubliez pas de rincer, sécher et lustrer.

L’autre option consiste à créer une pâte en mélangeant du bicarbonate de soude à de l’eau. Appliquez-la sur le bijou et frottez doucement à l’aide d’un chiffon doux.