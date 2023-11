Ces astuces vont assurer une belle protection contre le froid pour votre chien ou votre chat

Si le manteau pour chien/chat peut sembler ridicule, assorti ou non à celui du maître, il offre une protection efficace contre la morsure du froid, le vent et l'humidité. On le choisit en fonction de la morphologie de l'animal afin de couvrir son dos, sa nuque et son ventre. Ce dernier est un point sensible, car il est généralement moins pourvu en poils. Le manteau pour animaux existe comme les nôtres dans toutes les matières. Privilégiez un modèle résistant et étanche, avec ou sans bottines assorties pour marcher dans la neige. Pensez à nettoyer délicatement les coussinets de votre compagnon à quatre pattes, sensibles aux engelures, après chaque sortie.