Ces conseils vont vous permettre de protéger vos poules des parasites et maladies

Entre les déjections, les résidus de nourriture qui pourrissent et les animaux qui vivent en proximité extrême, il n'est pas rare que des micro-organismes (moisissures, champignons…) et des parasites envahissent le poulailler. Ces derniers peuvent s'installer sur le plumage ou la peau (poux communs, poux rouges ou acariens, puces, champignon de la gale…) ou dans le système digestif de la poule.

Une fois par semaine au moins, nettoyez et désinfectez soigneusement tous les éléments du poulailler (perchoirs, pondoirs, mangeoires…). En même temps, balayez le sol et remplacez la litière ou le foin. Cela élimine déjà beaucoup d'indésirables. Vous pouvez aussi appliquer de la terre de Diatomée qui tue un grand nombre d'insectes rampants et de parasites, sans danger pour les poules.

Chaque année, il faut aussi procéder à un grand nettoyage avec démontage de tous les éléments non structurels, brossage intensif de toutes les surfaces, application d'un désinfectant biocide (insecticide, fongicide et phytocide) puis d'une protection du bois. Bien sûr, pensez toujours à utiliser des produits respectueux de l'environnement et de vos poules !