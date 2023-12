Ces conseils vous éviteront les conflits pendant le repas de Noël

Proposez l’idée d’un réveillon simple, festif, où l’on prône uniquement le positif. Si un sujet vous met mal à l’aise, expliquez calmement que vous aimeriez parler d’autre chose. N’hésitez pas à suggérer de faire des jeux en famille pour détendre l’atmosphère.

Entre les jolies décorations, les pulls moches de Noël, l’ouverture des cadeaux, les retrouvailles avec ceux que l’on ne voit pas souvent… Certaines personnes attendent les repas de fêtes de fin d’année avec impatience. Pour d’autres, ces retrouvailles riment avec champ de bataille. Sa famille, on ne la choisit pas, et il n’est pas toujours simple de s’accommoder du caractère des uns et des autres. S’il est préférable de ne pas idéaliser le repas de Noël pour éviter les déceptions, voici quelques astuces pour apaiser les tensions et passer un bon moment avec ses proches.

Règle de survie numéro un : on propose un repas de Noël sans sujets qui fâchent

Pour éviter que le repas de Noël tourne au vinaigre, il faut naturellement éviter les sujets sensibles, ceux où l’on sait d’avance que l’on ne sera pas d’accord. L’idée n’est pas de rester dans le superficiel, mais simplement de choisir la bonne humeur plutôt que les tensions. N’hésitez pas à le proposer avec entrain avant le repas : ce soir, on se retrouve et on désire tous passer un moment simple, festif et convivial. Et s’il y a des blancs ou que l’on ne sait plus quels sujets aborder, on a toujours les enfants en guise de distractions.

Prendre sur soi et ne pas monter dans les tours

Si un sujet houleux arrive tout de même à se faufiler entre les huîtres et le chapon de Noël, veillez à garder votre calme. S’énerver ne sert à rien, même pas à vous soulager. Alors, plutôt que de monter dans les tours, demandez gentiment à ce que l’on parle d’autre chose comme du dernier film vu ou du livre qui vous a récemment marqué. Les guerres d’égo peuvent attendre. Ce moment est précieux, certains n’ont pas la chance d’avoir une famille avec qui se réunir autour de la table. Se le rappeler permet de redescendre sur terre et de faire les efforts nécessaires pour profiter de Noël avec les siens.

Des jeux en famille pour resserrer les liens

Pour détendre l’atmosphère et resserrer les liens familiaux, rien de mieux que les jeux ! Que ce soit une bonne partie de cartes, un Time’s Up en duo, un Code Names, un mâche-mots enfants contre parents ou encore un tour de Débats Nuls, ces jeux d’ambiance vous assurent de passer un bon moment festif. Lorsque l’on s’amuse, on oublie les codes ou même les rancœurs pour laisser place aux taquineries et aux rires.